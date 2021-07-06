ارتفاع أسعار المأكولات ينذر بكارثة... تكلفة وجبة واحدة تعادل 3 أصعاف الحد الأدنى للأجور

كتبت صحيفة "الراي الكويتية" بالأرقام فنّد "مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية" في بيروت المستويات غير المسبوقة التي بلغها تضخُّم أسعار المواد الغذائية الأساسية في لبنان ربْطاً بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي حيث خسرت العملة الوطنية نحو 99 في المئة من قيمتها خلال أقل من عامين.وبحسب التقرير الذي نشره المرصد، فإن أسعار السلع الأساسية التي تحتاج إليها الأسر سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسبوع الأخير من شهر حزيران 2021، بناءً على جداول أسعار وزارة الاقتصاد والتجارة والتتبع الأسبوعي لها من باحثي المرصد.