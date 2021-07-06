لبنان

الانتخابات البلدية والاختيارية: هل تؤجل لهذا السبب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2021 | 01:15
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بعدما اشار" لبنان 24" قبل حوالى اسبوعين الى اتجاه لتقديم موعد الانتخابات النيابية المقبلة الى نهاية آذار 2022 كون الموعد الدستوري في أيار 2022 يتزامن مع  شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الغربية والشرقية، والى إحتمال "تأخير الانتخابات البلدية او تأجيلها"، افاد مصدر رسمي معني بالملف انه "يستحيل على وزارة الداخلية لوجستيا تكرار اجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في يوم واحد وفق ما ينص عليه القانون، وبالتالي يصبح الزاميا اما فصل الاستحقاقين عن بعضهما البعض او تمديد عمل المجالس البلدية والاختيارية في انتظار تبدّل الاحوال".

 

ولفت الى "ان دوائر وزارة الداخلية باشرت التحضير للاستحقاقين على صعيد المستلزمات اللوجستية والقرطاسية ولوائح الشطب، لكن المشكلة الحقيقية تبقى في صعوبة اجراء فرز الاصوات في آن معا ضمن مراكز الانتخابات".

 

واشار  الى"اتصالات تجري مع  المعنين لاتخاذ قرار نهائي في هذا الموضوع "ع بكير"، فيما يعتبر بعض "اهل السلطة" ان ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية يفسح في المجال امام استشراف اتجاهات الرأي العزم من خلال الانتخابات النيابية". 

المصدر: لبنان 24

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