اشتباكات بسبب التقنين وفقدان المازوت في سرعين الفوقا

وقعت اشتباكات ليلاً بين عائلتين على خلفية ساعات التقنين وفقدان مادة المازوت لأحد مولدات التغذية في بلدة سرعين الفوقا - بعلبك أسفرت عن سقوط جريح من نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة وهو بحالة حرجة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".