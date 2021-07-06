لبنان

"تجارة الادوية بالشنطة" آخر موضة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2021 | 08:45
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مع بعض الاستثناءات طبعا، يبدو ان الصيدليات انضمت الى قافلة مَنْ يستغلون المواطن ويستنزفون ما تبقى لديه من امكانات قليلة .

 

وبحجة" انقطاع الدواء وعدم توافر الجنريك البديل" تلجأ الصيدليات الى عرض الدواء على المريض باسعار كبيرة بحجة " انه مستورد  من بلد المنشأ". كما راجت في الفترة الاخيرة" تجارة الشنطة"، حيث يتم جَلب الادوية من الدول المجاورة خصوصا تركيا  بأسعار مقبولة، مع تسجيل ارباح بالدولار الطازج للتجار والصيدليات .

 

في المقابل "يبشّر" نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، بانّ" آلاف المرضى سيُحرمون من أدوية علاجهم، لان استيراد الادوية متوقف بشكل كامل منذ أشهر،نتيجة الخلاف  مع مصرف لبنان على آلية الدعم  الجديدة  وعلى مستحقات الشركات المستوردة المتراكمة التي لم تدفع بعد".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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