لبنان

تحرّك قطري باتجاه لبنان.. زيارة "معنوية" أم تمهيد لـ "دوحة 2"؟

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
06-07-2021 | 02:15
A-
A+
Doc-P-840082-637611591157948513.jpg
Doc-P-840082-637611591157948513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عاد المشهد الحكومي إلى الواجهة مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، والذي من المتوقع ان يستهل لقاءاته ومشاوراته بشأن عملية التأليف في الساعات المقبلة، وهو التقى مساء أمس بعيدا من الاعلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي جدد تمسكه بتكليف الحريري أو بمن يختاره لرئاسة الحكومة في حال إقدامه على الاعتذار.

 

ومن المفترض ان تشهد الأيام المقبلة لقاءات حاسمة بشأن الملف الحكومي وهذا ما أكده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته أمس، معتبرا أن أزمة الحكومة "هي نتاج أزمة النظام، في ظل وجود فساد مستشر وسرقات واحتكارات بلا حدود".

 

هذه الحركة على خط التشكيل تتزامن مع زيارة يقوم بها اليوم الثلاثاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت سيلتقي في خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وذلك في إطار مساعي قطر للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان، بحسب ما ذكرت قناة "الجزيرة".

 

وفور الإعلان عن هذه الزيارة تم تداول معلومات تفيد بأن وزير الخارجية القطري سيحمل معه "مبادرة سياسية" لها علاقة بعملية تأليف الحكومة، غير أنّ أوساط مراقبة وضعتها في خانة "الدعم المعنوي" فقط في سبيل الحث على التشكيل مع إمكانية الإعلان عن تقديم مساعدات للبنان.

 

وتؤكد الأوساط ان لقاءات رئيس الدبلوماسية القطرية ستركز على الوضع الذي وصل إليه لبنان وسيجدد موقف بلاده الداعم لبنان للخروج من أزمته والسعي لتأليف حكومة بالتوافق بين مختلف القوى تفادياً للانهيار والعمل على وضع خطة اقتصادية مع صندوق النقد الدولي ما يفتح الباب أمام المساعدات الخارجية.

 

وتلفت الأوساط إلى أن اللقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون سيتناول ما يمكن ان تقدمه قطر من مساعدات عسكرية ولوجستية للجيش الضامن الوحيد لاستقرار البلد والمخول حماية اللبنانيين من تداعيات أو ارتدادات الانهيار الإقتصادي والمالي.

 

كما سيبدي الوزير القطري استعداد بلاده لتقديم مساعدات انسانية وغذائية وطبية للبنان ولاسيما وان قطر تعهدت سابقاً بإعادة إعمار عدد من المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية التي تضررت أو تدمرت نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

 

وذهبت بعض الأوساط للحديث عما إذا كانت قطر بوارد إعداد "مؤتمر دوحة 2" على غرار المؤتمر الذي انعقد في أيار 2008 وذلك في أعقاب أحداث السابع من أيار ، الا ان هذا الأمر مستبعد حاليا كون الظروف والمناخات اليوم مختلفة عن أحداث 2008، والقطريون ليسوا بوارد "نسف" الجهود الدولية المبذولة أصلاً لحل أزمة لبنان وعلى رأسها المبادرة الفرنسية.

 

يُشار إلى ان هذه الزيارة هي الثالثة التي يجريها وزير خارجية قطر إلى بيروت في سنة واحدة، فقد حصلت الأولى مباشرة بعد تفجير مرفأ بيروت في آب 2020، والثانية كانت في شهر شباط الماضي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2021-07-06
08:16 | 2021-07-06
08:05 | 2021-07-06
07:48 | 2021-07-06
07:41 | 2021-07-06
07:19 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website