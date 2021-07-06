توقّف عمال بلدية طرابلس عن العمل بعد قرار يمق إعفاء موظف من مهامه

توقّف عمّال بلدية طرابلس عن العمل تضامناً مع زميلهم عمر دلال وذلك رفضاً للقرار الذي اتّخذه رئيس بلدية طرابلس، رياض يمق، بإعفائه من مهامه.



ونفّذ العمال وقفة تضامنية أمام مبنى البلدية بمشاركة نقيب السائقين العموميين في طرابلس، شادي السيد، الذي دعا يمق إلى التراجع عن قراره التعسّفي بحقّ دلال الذي لم يرتكب أي خطأ سوى أنّه طالب بحقّه وحقّ زملائه.