لبنان

توقّف عمال بلدية طرابلس عن العمل بعد قرار يمق إعفاء موظف من مهامه

Lebanon 24
06-07-2021 | 02:33
A-
A+
Doc-P-840088-637611608884012829.jpg
Doc-P-840088-637611608884012829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقّف عمّال بلدية طرابلس عن العمل تضامناً مع زميلهم عمر دلال وذلك رفضاً للقرار الذي اتّخذه رئيس بلدية طرابلس، رياض يمق، بإعفائه من مهامه.

ونفّذ العمال وقفة تضامنية أمام مبنى البلدية بمشاركة نقيب السائقين العموميين في طرابلس، شادي السيد، الذي دعا يمق إلى التراجع عن قراره التعسّفي بحقّ دلال الذي لم يرتكب أي خطأ سوى أنّه طالب بحقّه وحقّ زملائه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2021-07-06
08:16 | 2021-07-06
08:05 | 2021-07-06
07:48 | 2021-07-06
07:41 | 2021-07-06
07:19 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website