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لبنان
شاب سقط في مصعد كهربائي في الطريق الجديدة
Lebanon 24
06-07-2021
|
02:37
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سقط الشاب "ز.خ." (سوري الجنسية) في مصعد كهربائي في شارع السبيل - الطريق الجديدة، وعمل الدفاع المدني على نقله الى مستشفى المقاصد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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