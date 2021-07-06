شاب سقط في مصعد كهربائي في الطريق الجديدة

سقط الشاب "ز.خ." (سوري الجنسية) في مصعد كهربائي في شارع السبيل - الطريق الجديدة، وعمل الدفاع المدني على نقله الى مستشفى المقاصد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".