ماذا لو اشتعلت الحرائق في لبنان.. هل نحن جاهزون؟!





وأمس الإثنين أعلنت إدارة الغابات القبرصية، أنه تمت "السيطرة بشكل تام" على الحريق في مهمة شارك فيها أكثر من 600 عنصر من جهاز الطوارئ والجيش، إضافة إلى نحو 10 طائرات و70 آلية إطفاء وطائرة استطلاع بدون طيار، وفقاً لإدارة الغابات.



هذا في قبرص "الجارة البحرية" للبنان، ولكن ماذا إذا اشتعلت حرائق كبرى في لبنان، ولا سيما أنّ موسم الحرّ بدأ ويمكن لأيّ "فتيل" بسيط أن يشعل مساحات شاسعة على طول خريطة الوطن؟



جهوزية الدفاع المدني

مصادر المديرية العامة للدفاع المدني أكّدت لـ"لبنان 24" جهوزية فرقها للعمل على مكافحة ومواجهة أي حريق ضمن الإمكانيات المتاحة، لافتة إلى أنّه "تمّت معالجة أزمة المحروقات وتأمينها للآليات والمراكز لضمان الاستمرارية".



وأشارت المصادر إلى أنّه "في حال اندلاع حرائق على مساحات كبيرة جداً أو في مناطق وعرة لا تستطيع آلياتنا الوصول إليها، فإنّ القوات الجوية في الجيش حاضرة دائماً للمؤازرة وتقديم الدعم".



إرشادات وتدابير

إلى ذلك، ذكرت مصادر المديرية بمجموعة الإرشادات التي تقوم بتعميمها بشكل دوري مع وصول موسم الحرائق، ومنها تدابير وقائية للمتنزهين في الغابات، أبرزها: قبل أيّام واجهت قبرص حريقاً ضخماً اجتاح غاباتها في ما وُصف بأنّه "أسوأ حريق تشهده الجزيرة المتوسّطية منذ عقود"، وقد تسبّب بمقتل 4 أشخاص من الجنسية المصرية.وأمس الإثنين أعلنت إدارة الغابات القبرصية، أنه تمت "السيطرة بشكل تام" على الحريق في مهمة شارك فيها أكثر من 600 عنصر من جهاز الطوارئ والجيش، إضافة إلى نحو 10 طائرات و70 آلية إطفاء وطائرة استطلاع بدون طيار، وفقاً لإدارة الغابات.هذا في قبرص "الجارة البحرية" للبنان، ولكن ماذا إذا اشتعلت حرائق كبرى في لبنان، ولا سيما أنّ موسم الحرّ بدأ ويمكن لأيّ "فتيل" بسيط أن يشعل مساحات شاسعة على طول خريطة الوطن؟مصادر المديرية العامة للدفاع المدني أكّدت لـ"لبنان 24" جهوزية فرقها للعمل على مكافحة ومواجهة أي حريق ضمن الإمكانيات المتاحة، لافتة إلى أنّه "تمّت معالجة أزمة المحروقات وتأمينها للآليات والمراكز لضمان الاستمرارية".وأشارت المصادر إلى أنّه "في حال اندلاع حرائق على مساحات كبيرة جداً أو في مناطق وعرة لا تستطيع آلياتنا الوصول إليها، فإنّ القوات الجوية في الجيش حاضرة دائماً للمؤازرة وتقديم الدعم".إلى ذلك، ذكرت مصادر المديرية بمجموعة الإرشادات التي تقوم بتعميمها بشكل دوري مع وصول موسم الحرائق، ومنها تدابير وقائية للمتنزهين في الغابات، أبرزها:

- حفر حفرة صغيرة بعيدة عن الأعشاب أو الأغصان اليابسة تستعمل لإشعال النار للشوي وتردم عند الإنتهاء بالتراب ويسكب عليها الماء لتبريدها".

- مراقبة النار باستمرار خصوصاً عندما يكون الهواء قوياً مما يتسبب بتطاير الشرارات وانتشارها.

- إبعاد المواد السريعة الإشتعال عن مكان النار.

- جمع النفايات بأكياس لوضعها في صناديق القمامة وخصوصاً الزجاجية.

- عدم رمي أعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزّه في الغابات وفي محيط المناطق الحرجية.

- وضع مطفأة يدوية في مكان قريب لاستعمالها في الحالات الطارئة.

كما ذكرت المديرية بالإرشادات لأصحاب الأراضي الزراعية في موسم الحرائق، وأبرزها:

- عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي لأنها تشكّل وقوداً سريع الإشتعال خصوصاً عند وجود هواء قوي.

- تنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات.



أمّا في الأعياد والمناسبات، فتنصح المديرية بـ"عدم استعمال المفرقعات خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة".

ودعت المديرية المواطنين في حال شاهدوا أي حريق أن يحافظوا على هدوئهم أولاً، وأن يتّصلوا بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم 125 ومشاركة المعلومات التالية:

- إسم المتصل.

- رقم هاتفه.

- عنوان الحريق تحديداً ونوعه".