لبنان

الرأس المدبّر لعصابة سلب وانتحال صفة عسكرية بقبضة "المعلومات"!

Lebanon 24
06-07-2021 | 03:58
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: من خلال المتابعة الميدانية والاستعلامية ومقاطعة المعلومات لعددٍ من عمليات السّرقة والسّلب التي حصلت في مناطق عدّة من محافظتي جبل لبنان والشمال، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الى تحديد الرأس المدبّر والمخطّط لتلك العمليات، ويدعى:
- أ. غ. (من مواليد عام 1989، لبناني)، من أصحاب السّوابق بجرائم السرقة والسلب، ويعتبر من الأشخاص الخطرين، وهو مسلّح بصورة دائمة.
 بتاريخ 26-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نصبت دوريات من الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة الزاهرية-طرابلس، وتمكّنت من توقيفه وضبط مسدّسه الحربي دون أن يتمكّن من استعماله. وضبطت بحوزته مبلغ /44/ مليون ليرة لبنانية.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه عدّة عملية سرقة في محافظة جبل لبنان كان آخرها سرقة كابلات ومحاولة سرقة مستودع عائد لشركة محروقات في عمشيت. كما اعترف بإقدامه على سرقة /5/ آليات نوع "فان" من طرابلس، وتنفيذ عملية سلب بقوّة السّلاح -في مدينة طرابلس أيضًا- مرتديًا بِزّةً عسكرية، بالاشتراك مع آخرين، من بينهم:

ز. أ. (من مواليد عام 1994، لبناني).
 بتاريخ 29-6-2021، أوقفت دورية من الشّعبة الأخير في محلّة أبي سمرا – طرابلس.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة مشاركته في عمليات السرقة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
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