لبنان

تقصير دوامات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2021 | 04:15
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عمد عدد من الصيدليات إلى تقصير الدوامات في ظل الشح بالأدوية والخوف من حصول إشكالات نتيجة لذلك. وبعدما كانت الصيدليات في لبنان تتغنى بساعات الإقفال المتأخرة لتلبية المواطنين، باتت تقفل في ساعات العصر المبكرة. وفي تبرير لأسباب الإقفال، يقول الصيادلة: "الأدوية مقطوعة فلمَ عسانا البقاء حتى الساعة السادسة أو السابعة مساءً؟". ويعتبر هؤلاء أنّ البقاء في الصيدلية من دون صرف وصفات طبية بات مكلفاً مع ارتفاع عدد ساعات التقنين. 
يُذكر أنّه كان يُفترض لخطة ترشيد دعم استيراد الدواء أن تبصر النور قبل 7 أشهر، حيث كان يُفترض أن يواصل مصرف لبنان دعم أدوية الأمراض المزمنة والتي تحتاج وصفة طبية بنسبة 85 % على سعر 1500 ليرة، ويؤمن المستوردون 15% على سعر 3900 ليرة، على أن يُخفّض الدعم على الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة، فيتم استيرادها على أساس 3900 ليرة.

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