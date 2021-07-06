لماذا قطعت السرايا كلمة السفيرة الفرنسية عن الهواء ؟

لاحظ متتبعو النقل المباشر لاجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، مع السفراء والديباوماسيين ، ان النقل استمر الى ما بعد انتهاء كلمة رئيس الحكومة، مع كلمة سفيرة فرنسا ان غرييو التي ردت على ما جاء في كلمة دياب رافضة قوله بوجود حصار خارجي على لبنان، وعددت ما قدمته بلادها من مساعدات حتى قبل انفجار المرفأ . وحملت غرييو مسؤولية ما آل اليه الوضع في لبنان الى ادارة خاطئة من المسؤولين في الدولة الذين تعاقبوا، في وقت يستمر ارتكاب الاخطاء .

وقالت غرييو ان الحكومة المستقيلة قادرة، حتى في وضع تصريف الاعمال، ان تفاوض الهيئات المالية الدولية لمعالجة التدهور الخطير الذي وصل اليه الوضع في لبنان .

وفيما كانت السفيرة غرييو تتابع كلمتها قُطع البث المباشر من السرايا ، الامر الذي حجب ما اضافته السفيرة من ملاحظات قاسية ، وكذلك بقية السفراء !