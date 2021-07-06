طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان.. الحرارة إلى ارتفاع في الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة من حين لآخر.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية خلال الأيام المقبلة.ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة).- الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: غائم الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع على المرتفعات وفي الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة من حين لآخر.الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبل من دون تعيل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة.الجمعة: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.- الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و30 كلم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 5,22- ساعة غروب الشمس: 19,52