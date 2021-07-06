إعادة مسروقات من مشروع ريّ القاسمية إلى مصلحة الليطاني

تسلمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من دائرة التحقيق في الجنوب في قوى الأمن الداخلي مضبوطات هي عبارة عن شباك حديدي وأغطية سبق وتمت سرقتها من محيط مشروع ريّ القاسمية في منطقة القليلة.