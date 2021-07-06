حب الله: لمنع تهريب المخدرات في المنتجات الصناعية

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله ان المخدرات آفة مرضية تدمر المجتمعات والأوطان يجب التخلص منها، بموازاة مساعدة المتعاطين بها نتيحة ظروف قاهرة، على الشفاء وعدم العودة إليها.

وشدد امام وفد من جمعية جاد- شبيبة ضد المخدرات، على وجوب التشدد وضبط الحدود ومنع تهريب هذه المادة القاتلة والسامة، مغلفة وموضبة سواء بمواد غذائية- زراعية أو صناعية، لتفادي الانعكاسات السلبية التي ترتبها هذه العمليات والضرر الذي يلحق بلبنان مع الدول الصديقة والشركاء التجاريين على الصعد التجارية والتبادلية، إضافة إلى الحد من تشويه صورة لبنان ومصداقيته والمحافظة على علاقاته الوثيقة والمتميزة والمتينة مع كافة البلدان.

وأثنى على دور الجمعية المرشد والتوعوي والتوجيهي والوقاءي من أخطار المؤثرات الهدامة التي تصيب الإنسان نتيجة تعاطيه المخدرات والإدمان عليها.

ودعا إلى التشارك بين الإدارات العامة المعنية والمجتمع المدني والهيئات الاهلية، والى العمل التضامني والتعاون المتواصل والبناء، والقيام بحملات دائمة لمواجهة هذه المخاطر.

وشكر أعضاء الوفد الوزير حب الله على دعمه وثقته بالرسالة التي يقومون بها، ووجهوا إليه دعوة للمشاركة في مؤتمر ضد المخدرات سيقام في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، بالتعاون مع إدارة الجمارك والصناعيين والجهات المعنية.

كما وجهوا إليه دعوة لزيارة المتحف المتخصص بمكافحة الإدمان الخاص بالجمعية، في منطقة حبوب- جبيل.