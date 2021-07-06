لبنان

أشكال واطلاق نار... والبنزين هو السبب

Lebanon 24
06-07-2021 | 05:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن  وقوع اشكال على محطة "حسن الحايك" في بلدة الكويخات بسبب التدافع على تعبئة البنزين، تخلله اطلاق نار في  الهواء.
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