إشتباك بالعصي والسكاكين.. هذا ما جرى أمام محطة بنزين في هذه البلدة!

حصل شجار وعراك بالايدي امام محطة وقود عند جسر تبنين. وذكر شبان أنهم شاهدوا بعض تجار السوق السوداء وهما ( م .د ) و (م. د) عند الساعة التاسعة ليلا يملأن غالونات سعة 10 ليترات من المحطة تمهيدا لبيعها في السوق السوداء بمبالغ تفوق المئة ألف ليرة. وعندما طلبوا تعبئة سياراتهم رفض القيمون على المحطة واقفلوها.واشار الشبان الى انهم اتصلوا بالقوى المختصة في تبنين فلم يحضروا، وبدأ العراك بالايدي، حضرت بعدها عناصر من الجيش بطلب من اصحاب المحطة، وفرقت ما بين الناس واقفلت المحطة، واوقفت بعض الشبان من بلدة الجميجمة. واليوم، امتنع القيمون على المحطة عن تعبئة البنزين للمواطنين.وفي بلدة الصوانة، حصل اشتباك بالعصي والسكاكين امام إحدى المحطات وتدخل الجيش لفضه.كذلك حصل اشكال امام محطة عند مدخل بلدة مجدل سلم - الجميجمة تطور الى اشتباك بالأيدي .