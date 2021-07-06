لبنان

هارون: لمسنا وعدا بتأمين المازوت للمستشفيات بدءا من الغد

Lebanon 24
06-07-2021 | 05:47
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عقد اجتماع طارىء في مقر المديرية العامة للنفط، حضره نقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون، مدير عام النفط المهندسة أورور فغالي ونائبها زاهر سليمان، ومدير منشآت الزهراني زياد الزين كما ومدير منشآت طرابلس هادي الحسامي، وتم استعراض حاجة المستشفيات الخاصة والحكومية من مادة المازوت لزوم تشغيل مولداتها في ظل ساعات التغذية المحدودة بالتيار الكهربائي.
 وبعد الاجتماع صرّح النقيب هارون، ان المديرية العامة للنفط اكدت الاولوية لقطاع الاستشفاء في خطة عمل المنشآت ضمن حصتها في السوق التي لا تتعدى 35% وفي ظل ازمة كبيرة في فتح الاعتمادات المستندية. وتم التوافق على آلية مستدامة بالتواصل بين نقابة المستشفيات ومنشآتي طرابلس والزهراني عبر نقطتي اتصال للمتابعة للحاجات الاسبوعية، حيث تعهّد هارون بتقديم لوائح اسبوعية بجدول الكميات وشركات التوزيع المعتمدة. ولمسنا وعدا جدياً بتأمين حاجات المستشفيات بدءاً من يوم غد.
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