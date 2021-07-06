لبنان

بهية الحريري: امتحانات الثانوية العامة في 26 الجاري

Lebanon 24
06-07-2021 | 05:50
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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام، وحضور وزير التربية الدكتور طارق المجذوب والنواب: محمد نصرالله، ادكار طرابلسي، علي خريس، علي فياض، ايهاب حمادة، فريد البستاني وعدنان طرابلسي.

حضر الجلسة المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، رئيس رابطة الاساتذة في التعليم الثانوي نزيه الجباوي، رئيس رابطة الاساتذة في التعليم الاساسي حسين جواد، نقيب المعلمين في القطاع الخاص رودولف عبود والباحثة التربوية ساره سنجر، للاطلاع على الخطة المعدة من وزارة التربية والتعليم العالي لاجراء الامتحانات الرسمية وكيفية انهاء العام الدراسي.

وقالت النائبة الحريري: "موضوعنا الأساسي إنهاء العام الدراسي والشهادات الرسمية، وقد أصدر وزير التربية قرارا امس بإلغاء شهادة البروفيه وهناك آليات معينة تقوم بها الوزارة. لقد أجمع المجتمعون على إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها في 26 الجاري، وهذا الموضوع حسم من المجتمعين في وزارة التربية، هيئة التنسيق النقابية، نقابة المعلمين".

وختمت: "أطمئن الطلاب والاهالي وأدعوهم إلى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وما يوازيها من الامتحانات المهنية التي ستجرى في موعدها".
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