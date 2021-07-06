ما حقيقة اجتياح كورونا "دلتا" سجن رومية؟.. قوى الامن توضح

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن لا صحة لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اجتياح كورونا "دلتا" سجن رومية.

وأكدت أنه لا توجد أي إصابة في السجون كافة، سوى حالة واحدة لسجين نُقل إلى خارج سجن رومية، إلى مبنى مخصص للعزل.

