لبنان

الرئيس بري وقع مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب

Lebanon 24
06-07-2021 | 11:56
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دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى عقد جلسة مشتركة  لهيئة مكتب المجلس النيابي و لجنة الادارة والعدل في تمام الساعة الواحدة والربع من بعد الظهر يوم الجمعة الواقع فيه
 ٩ / ٧/ ٢٠٢١ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ .

على صعيد آخر وقع الرئيس بري مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت الاربعاء الفائت في قصر الاونيسكو وأحالها الى السلطة التنفيذية وفي مقدمها قانون الشراء العام وقانون البطاقة التمويلية .
 
 وكان دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري قد عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب نهاد المشنوق . 

 
 وبعد الظهر استقبل الرئيس بري وفداً من اللقاء الديمقراطي ضم النواب هادي ابو الحسن، أكرم شهيب، فيصل الصايغ، نعمة طعمة وبلال عبد الله حيث تم بحث آخر التطورات السياسية والاوضاع العامة وشؤوناً تشريعية.
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