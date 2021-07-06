بعد تسجيل اصابات بمتحور دلتا.. تعميم لمحافظ عكار لرؤساء البلديات والاتحادات

أعلن محافظ عكار المحامي عماد اللبكي في تعميم وجهه الى رؤساء البلديات والاتحادات البلدية والمخاتير وروابط المخاتير، انه "بعد أن عاد مؤشر عداد الإصابات بفيروس كورونا إلى الإرتفاع بشكل ملحوظ، وبعد أن تم تأكيد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المتحور الهندي "دلتا"، وبما أن المتغير سريع الإنتشار ولا يحتاج سوى لثوان معدودة لينقل العدوى من الشخص المصاب إلى عدد كبير من الأشخاص الآخرين، لذا من الضروري العودة إلى التشدد بتنفيذ الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة، من خلال التشديد على إلزامية وضع الكمامات، التباعد الإجتماعي، غسل اليدين وأخذ جرعتي اللقاح".