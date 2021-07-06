لبنان

هيئة التنسيق النقابية: ارتضينا الغاء الشهادة المتوسطة استثنائيا لهذا العام

Lebanon 24
06-07-2021 | 06:34
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أصدرت هيئة التنسيق النقابية بيانا علقت فيه على ما ورد في بيان وزارة التربية عن الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة، جاء فيه:

"بعد أن صدر بيان وزارة التربية والتعليم العالي، والذي أعلنت فيه إلغاء امتحان الشهادة المتوسطة وشهادات التعليم المهني والتقني (التكميلية المهنية وامتحانات الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية والشهادة التأهيلية الفنية التحضيرية) لهذا العام،
وبعد إصرار معالي وزير التربية والتعليم العالي على تحميل هيئة التنسيق مسؤولية إلغاء امتحان البريفيه من خلال ما وصفه "بالبيانات الضبابية" لهيئة التنسيق النقابية"، ترى الهيئة أن صياغة بيان الوزارة أتى في لحظة انفعال. لذلك من الضروري توضيح الأمور التالية:
 
على مدى أربعة اجتماعات طالبت الهيئة معالي وزير التربية والتعليم العالي باستثناء تلامذة البريفيه من الامتحانات الرسمية لهذا العام فقط وإلغاء امتحان الشهادة المتوسطة، وبضرورة اعتماد الامتحانات المدرسية، فهل هذه ضبابية؟

ترى الهيئة أن الانفعال وصل الى درجة مناشدة النواب إلغاء الشهادة المتوسطة، ولن نصدق أن هذه المناشدة قد تصدر عن معالي الوزير لأنه طالما أكد ضرورتها، واننا في هيئة التنسيق اذ ارتضينا الغاءها استثنائيا لهذا العام نرفض رفضا قاطعا أي قانون ممكن أن يصدر لالغاء الشهادة المتوسطة بشكل دائم لأن هذه الشهادة ستبقى عنوانا للمدارس الرسمية، ونجزم أن الانفعال لا يبني تربية".


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