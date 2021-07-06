هيئة التنسيق النقابية: ارتضينا الغاء الشهادة المتوسطة استثنائيا لهذا العام

أصدرت هيئة التنسيق النقابية بيانا علقت فيه على ما ورد في بيان وزارة التربية عن الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة، جاء فيه:"بعد أن صدر بيان وزارة التربية والتعليم العالي، والذي أعلنت فيه إلغاء امتحان الشهادة المتوسطة وشهادات التعليم المهني والتقني (التكميلية المهنية وامتحانات الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية والشهادة التأهيلية الفنية التحضيرية) لهذا العام،وبعد إصرار معالي وزير التربية والتعليم العالي على تحميل هيئة التنسيق مسؤولية إلغاء امتحان البريفيه من خلال ما وصفه "بالبيانات الضبابية" لهيئة التنسيق النقابية"، ترى الهيئة أن صياغة بيان الوزارة أتى في لحظة انفعال. لذلك من الضروري توضيح الأمور التالية: