28
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
فتاة جميلة تعمل في محطة بنزين.. أماني "انتي أشرف من كتير شباب متكلين عالبابي" (صور)
Lebanon 24
06-07-2021
|
13:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
روى المواطن حسين طبّوش أنه وأثناء انتظاره لتعبئة البنزين يوم أمس، صادف فتاة جميلة تقوم بخدمة المواطنين في محطة محروقات. ولما رأته هربت منه لانها شعرت بالخجل كونها تعرفه. فكتب طبّوش المنشور التالي عبر حسابه على "فيسبوك":
"اليوم انا وعم نبش عامحطة بنزين فاتحة
شفت بطلعة عبرا محطة ابو مرعي فاتحة وعم تعبي وقفت بالدور
وخلال ١٠دقائق وصل دوري وباقي سيارتين قبلي لفتلي نظري انو اللي عم تعبي بنزين وحدة شقرا وحلوة وجسمها سمبتيك مشيت سيارة بقي ادامي سيارة وحدة و ماشفت هالبنت الا حطت فرض البنزين بالرزفوار وهربت انا ستشبهت فيها وبين عرفتها وما عرفتها اجا شغيل حاسب السيارة ومشي وصل دوري فتحت الرزفوار وقلتلو لو سمحت شو اسمها البنت اللي كانت عم تعبي قبلك وفاتت خلص دوامها؟ قلي لاء لما يجي حدا بتعرفو بتستحي وبتفوت وبتتخبا سألتو شو أسمها قلي( أماني )قلتلو ماتعبيلي انا فايت جيبها هي بدها تعبيلي
فتت واقفة بالزاوية وخبت وجها انا عرفتها صديقة من خلال الفايسبوك وجاي لعندي كذا مرة عالمحل وبنت محترمة عبطتها وبستها وقلتلها انتي أشرف من كتيررررررررر ناس عم تاكل وتصرف من غير تعب. انتي أشرف من كتير شباب قادرين يشتغلو بس متكلين عالبابي والمامي لياخدو مصروفن منن انتي أشرف مني لو انا قاعد ببيتي ومتكل عاأولادي يصرفو عليي وانتي أشرف من كتير بيعملوا خير وبيساعدو فقراء بس أموالهم ربا وزنا وتبيض أموال وتجار بالممنوعات وانتي أشرف من كتير مشايخ
بياكلو الحرام وبيتحلو بالحلال.
شفتها شمخت بالعالي
و قالتلي كلامك كتير أثر فيي والعيب اللي بيعمل عيب انا عم اشتغل واكل من تعبي إنها أماني م. منيمنة".
تابع
الأكثر قراءة
جديد الملف الحكومي.. الحريري أبلغ برّي بهذا الأمر
Lebanon 24
جديد الملف الحكومي.. الحريري أبلغ برّي بهذا الأمر
13:32 | 2021-07-05
05/07/2021 01:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: يا أنا يا العلّية
Lebanon 24
باسيل: يا أنا يا العلّية
01:30 | 2021-07-06
06/07/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:57 | 2021-07-06
06/07/2021 02:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ هام من وزير الاتصالات بشأن الانترنت.. هذا ما قاله
Lebanon 24
تصريحٌ هام من وزير الاتصالات بشأن الانترنت.. هذا ما قاله
12:58 | 2021-07-05
05/07/2021 12:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
14:56 | 2021-07-05
05/07/2021 02:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:08 | 2021-07-06
"الكتائب": لرفع الحصانات عن كل المستدعين في ملف انفجار المرفأ
11:49 | 2021-07-06
عون بعد لقائه آل ثاني: أي خطوة تقوم بها قطر لمساعدتنا هي موضع ترحيب
11:18 | 2021-07-06
كرامي بعد لقائه دياب: آلية صرف الـ15 مليار ليرة لطرابلس ستكون قريبة
11:15 | 2021-07-06
"لبنان القوي": لتأليف حكومة برئاسة الحريري
11:13 | 2021-07-06
"عداد كورونا" في لبنان.. ما جديد الإصابات والوفيات؟
11:09 | 2021-07-06
دولة أوروبية تعلن استعدادها دعم لبنان.. من هي؟
فيديو
كلبٌ يخضع لاختبار قاسٍ قبل الانضمام إلى القوات العسكرية! (فيديو)
Lebanon 24
كلبٌ يخضع لاختبار قاسٍ قبل الانضمام إلى القوات العسكرية! (فيديو)
08:00 | 2021-07-06
06/07/2021 19:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
08:11 | 2021-07-05
06/07/2021 19:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
06/07/2021 19:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact