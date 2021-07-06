لبنان

الاسمر: لعدم المس بالاحتياط الإلزامي واحتياط الذهب وأصول الدولة

Lebanon 24
06-07-2021 | 06:59
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رأى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في تصريح اليوم، أنه "في ظل استباحة مقومات الحياة للعمال ولمجمل الشعب اللبناني وسقوطها كاملة، والعجز الكامل عن تأمين المحروقات والدواء والمواد الغذائية والغلاء الفاحش، وعدم القدرة على مراقبة الأسعار واستمرار الصعود المبرمج للدولار الأميركي واستمرار التهريب،
يهم الاتحاد العمالي العام في لبنان أن يؤكد ثوابت أساسية ويجب عدم المس بها وهي:

1-الاحتياط الإلزامي الذي يمثل نواة مالية يمكن البناء عليها لإعادة إنهاض القطاع المصرفي والمالي بعد نهب أموال المودعين وتهريب أموال المتمولين.
2-احتياط الذهب الذي يمثل خط الدفاع الأخير عن مجمل الشعب اللبناني.
3-أصول الدولة، بحيث يجري الحديث عن بيعها أو تأجيرها مما يشكل كارثة كبرى في هذه المرحلة".


ودعا الأسمر الى" تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على إعادة الثقة بلبنان، وإرساء حد أدنى من الاستقرار السياسي الذي يمهد لبداية استقرار اقتصادي يعيد الثقة بلبنان وقدرته على النهوض بدعم دولي وعربي".
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