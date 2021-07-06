لبنان

درويش دعا لجان نقابة المهندسين في طرابلس الى التكاتف

Lebanon 24
06-07-2021 | 06:14
A-
A+
Doc-P-840165-637611770731354610.jpeg
Doc-P-840165-637611770731354610.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه النائب الدكتور علي درويش بالتهنئة من نقابة المهندسين في طرابلس والشمال  لاكمال تشكيل اللجان بعد الانتخابات النقابية الأخيرة والسعي نحو البدء بالعمل الجدي بما يتناسب ورؤية النقيب بهاء حرب التي طرحها لإنماء المدينة، وتفعيل دور النقابة.

وأكمل درويش: "أتت اللجان جامعة للمهندسين الكفوئين من كافة شرائح المجتمع، وندعو أعضاء اللجان بالتكاتف واستغلال الفرص المناسبة لتكون خطوة أولى لهم في سبيل وضع دراسات ومشاريع حسب الصعوبات التي تواجهها كل منطقة من المباني المهددة بالسقوط الى البنى التحتية والمباني الأثرية وغيرها."

وكان النائب درويش قد ناقش أحوال منطقة جبل محسن مع أعضاء اللجنة العلمية المهندسان نسرين درويش وجميل محفوض خلال زيارتهما الى مكتبة في جبل محسن - طرابلس، مشددا على "ضرورة تكاتف الأعضاء الخمسة من اللجان وتضافر الجهود والسعي نحو توسيع شبكة علاقاتهم لاستقطاب استثمارات خارجية تساهم في تطوير المنطقة والمدينة ككل."
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2021-07-06
11:49 | 2021-07-06
11:18 | 2021-07-06
11:15 | 2021-07-06
11:13 | 2021-07-06
11:09 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website