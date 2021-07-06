درويش دعا لجان نقابة المهندسين في طرابلس الى التكاتف

توجه النائب الدكتور علي درويش بالتهنئة من نقابة المهندسين في طرابلس والشمال لاكمال تشكيل اللجان بعد الانتخابات النقابية الأخيرة والسعي نحو البدء بالعمل الجدي بما يتناسب ورؤية النقيب بهاء حرب التي طرحها لإنماء المدينة، وتفعيل دور النقابة.وأكمل درويش: "أتت اللجان جامعة للمهندسين الكفوئين من كافة شرائح المجتمع، وندعو أعضاء اللجان بالتكاتف واستغلال الفرص المناسبة لتكون خطوة أولى لهم في سبيل وضع دراسات ومشاريع حسب الصعوبات التي تواجهها كل منطقة من المباني المهددة بالسقوط الى البنى التحتية والمباني الأثرية وغيرها."وكان النائب درويش قد ناقش أحوال منطقة جبل محسن مع أعضاء اللجنة العلمية المهندسان نسرين درويش وجميل محفوض خلال زيارتهما الى مكتبة في جبل محسن - طرابلس، مشددا على "ضرورة تكاتف الأعضاء الخمسة من اللجان وتضافر الجهود والسعي نحو توسيع شبكة علاقاتهم لاستقطاب استثمارات خارجية تساهم في تطوير المنطقة والمدينة ككل."