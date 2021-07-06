عبد الصمد: قانون الشراء العام خطوة رائدة نحو الاصلاح الاداري

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على "تويتر": "قانون الشراء العام الذي أقره مجلس النواب هو خطوة رائدة نحو الاصلاح الإداري المنشود منذ عقود والمبني على الشفافية والمساواة والموضوعية في الصفقات العامة،المكون الأساسي للحكم الرشيد #good -governance نأمل تطبيقه بفعالية دون إبطاء وتشكيل هيئة شراء عام مستقلة، كفوءة ونزيهة".