لبنان

لجنة الصحة تابعت المشكلة بين شركات التأمين والمستشفيات والمختبرات

Lebanon 24
06-07-2021 | 07:48
A-
A+
Doc-P-840175-637611797838573480.jpg
Doc-P-840175-637611797838573480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور النواب: فادي علامة، عناية عز الدين، بلال عبدالله، علي المقداد، فادي سعد، محمد القرعاوي، امين شري، قاسم هاشم، الكسندر ماطوسيان وماريو عون.

كما حضر نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، رئيس جمعية شركات التأمين ايلي نسناس والامين العام للجمعية جميل حرب، رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين الالزامي عبدو خوري. وعن لجنة الرقابة على هيئات الضمان: ايلي معلوف، زاهر عبدالله وميلاد حداد، وممثلون عن وزارة الاقتصاد ونقابة المختبرات.

عراجي
وقال عراجي بعد الجلسة: "هناك اشكال بين شركات التأمين والمستشفيات والمختبرات، سواء الخاصة او تلك الموجودة في المستشفيات بسبب رفض المستشفيات والمختبرات استقبال المرضى الذين لديهم تغطية من شركات التأمين، والحجة ان الاسعار ارتفعت كثيرا. ومن اجل ذلك توقفوا عن استقبال المرضى على شركات التأمين، وهذا اشكال كبير".

اضاف: "في لبنان، وبحسب ما علمت، لدينا 800 الف مؤمن اي 30 بالمئة من اللبنانيين، ومن الممكن انه في المختبرات الخارجية لا يمكنهم اجراء فحوصات مخبرية او فحوصات شعاعية. واذا اردنا ان نتحدث بشكل عام، وبعد الاجتماعات التي نعقدها باستمرار، اقول ان المواطن هو الذي يدفع الثمن. صحيح ان المستشفيات والاطباء وشركات التأمين ومصرف لبنان كلها تعاني بسبب انهيار الليرة اللبنانية وكل الناس تعاني من انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار، انما المواطن الفقير هو اكثر شخص يعاني لانه لا يملك الدولارات ليدفع الفروقات سواء في المختبرات او المستشفيات. احيانا، هذه الفروقات مبررة واحيانا غير مبررة، او انه يدفع ثمن المستلزمات الطبية التي تكون احيانا مدعومة وتباع على money fresh. وانتم تعلمون ان شركات التأمين تقول اننا اتفقنا نحن والمستشفيات والمختبرات عندما حصل الاتفاق مطلع العام على أساس ان المستلزمات الطبية والادوية مدعومة على 85 في المئة و15 في المئة money fresh، وهم يقولون ان الكلفة او الدولار الاستشفائي نسميه (4000) ليرة، بينما اليوم تقول شركات التأمين ان المستشفيات او المستلزمات الطبية تسلمها اكانت مدعومة او غير مدعومة على سعر الصرف. لذلك يقولون انه لا يمكنهم ان يدفعوا 85 في المئة غير مدعومة، اي عندئذ سندفع مئة في المئة على اساس انها غير مدعومة. لذلك نحن لا يمكن ان نتحمل وممكن ان تسبب لنا خسائر كبيرة وتذهب بنا الى الافلاس".

وقال عراجي: "أنا كرئيس لجنة صحة، لااعرف ما هي هذه الاشياء الاخرى، ولا اعلم بكم سيدعم الدواء، وما هي الاولويات. ولا يمكن أن أحدد الاولويات قبل ان يقول لي انا سأدعم ب 20 او 30 او 40 مليون، وهذا ما تقوم به وزارة الصحة. انما انا اتحدث بشكل عام، اذا كانت الوزارة ستضع الاولويات يجب ان يكون لديها الرقم الذي لغاية اليوم ما زال ضبابيا (400 مليون دولار)".


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2021-07-06
11:49 | 2021-07-06
11:18 | 2021-07-06
11:15 | 2021-07-06
11:13 | 2021-07-06
11:09 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website