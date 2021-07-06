لجنة الصحة تابعت المشكلة بين شركات التأمين والمستشفيات والمختبرات

وقال عراجي بعد الجلسة: "هناك اشكال بين شركات التأمين والمستشفيات والمختبرات، سواء الخاصة او تلك الموجودة في المستشفيات بسبب رفض المستشفيات والمختبرات استقبال المرضى الذين لديهم تغطية من شركات التأمين، والحجة ان الاسعار ارتفعت كثيرا. ومن اجل ذلك توقفوا عن استقبال المرضى على شركات التأمين، وهذا اشكال كبير".اضاف: "في لبنان، وبحسب ما علمت، لدينا 800 الف مؤمن اي 30 بالمئة من اللبنانيين، ومن الممكن انه في المختبرات الخارجية لا يمكنهم اجراء فحوصات مخبرية او فحوصات شعاعية. واذا اردنا ان نتحدث بشكل عام، وبعد الاجتماعات التي نعقدها باستمرار، اقول ان المواطن هو الذي يدفع الثمن. صحيح ان المستشفيات والاطباء وشركات التأمين ومصرف لبنان كلها تعاني بسبب انهيار الليرة اللبنانية وكل الناس تعاني من انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار، انما المواطن الفقير هو اكثر شخص يعاني لانه لا يملك الدولارات ليدفع الفروقات سواء في المختبرات او المستشفيات. احيانا، هذه الفروقات مبررة واحيانا غير مبررة، او انه يدفع ثمن المستلزمات الطبية التي تكون احيانا مدعومة وتباع على money fresh. وانتم تعلمون ان شركات التأمين تقول اننا اتفقنا نحن والمستشفيات والمختبرات عندما حصل الاتفاق مطلع العام على أساس ان المستلزمات الطبية والادوية مدعومة على 85 في المئة و15 في المئة money fresh، وهم يقولون ان الكلفة او الدولار الاستشفائي نسميه (4000) ليرة، بينما اليوم تقول شركات التأمين ان المستشفيات او المستلزمات الطبية تسلمها اكانت مدعومة او غير مدعومة على سعر الصرف. لذلك يقولون انه لا يمكنهم ان يدفعوا 85 في المئة غير مدعومة، اي عندئذ سندفع مئة في المئة على اساس انها غير مدعومة. لذلك نحن لا يمكن ان نتحمل وممكن ان تسبب لنا خسائر كبيرة وتذهب بنا الى الافلاس".وقال عراجي: "أنا كرئيس لجنة صحة، لااعرف ما هي هذه الاشياء الاخرى، ولا اعلم بكم سيدعم الدواء، وما هي الاولويات. ولا يمكن أن أحدد الاولويات قبل ان يقول لي انا سأدعم ب 20 او 30 او 40 مليون، وهذا ما تقوم به وزارة الصحة. انما انا اتحدث بشكل عام، اذا كانت الوزارة ستضع الاولويات يجب ان يكون لديها الرقم الذي لغاية اليوم ما زال ضبابيا (400 مليون دولار)".