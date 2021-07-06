28
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إقفال باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين.. منافسة بين 23 مرشحا
Lebanon 24
06-07-2021
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقفل باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين في بيروت التي ستجري الاحد 18 تموز 2021 في باحات المقر الرئيسي للنقابة في بئر حسن.
وخلصت الترشيحات على 23 مرشحا لمركز النقيب لدورة كاملة مدتها 3 سنوات غير قابلة للتجديد.
كما يتنافس المهندسون ايضا لاختيار 10 أعضاء جدد عن الهيئة العامة، وعن الفروع، الاول (المعماريون الاستشاريون) والثاني (المدنيون الاستشاريون) والسادس (موظفو القطاع العام) والسابع (الزراعيون الاستشاريون)، وعضوين عن لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي، أضافة الى النقيب.
وبلغ عدد المهندسين المسددين لاشتراكاتهم، ويحق لهم التصويت 47 الفا و692 مهندسا.
وأسماء المرشحين لمركز النقيب هم:
سمير رفيق طرابلسي، عادل حسين نجم، محمد سعيد منير فتحة، حسن ديب حجازي، عبدو عارف سكرية، محمد حسني الحاج، باسم سعد الدين العويني، ربيع أنيس طبارة، محمد فؤاد ياسين، عارف حسن ياسين، مصطفى حسن اسماعيل فواز محمود درويش حيدر، احمد حلمي نجم الدين، محمد حسن خالد، زكريا يحيى الكعكي، عدنان حسن عليان، مفيد محمد رضا سنجابة، سامر نايف سليم، حسن علي عبد الله، علي عبد الله بيضون، محمد عبد الرحمن انسي، وائل جلال بيطار وهانية هاني الزعتري.
وكانت النقابة قد شهدت انتخابات المرحلة الاولى التمهيدية الاسبوع الماضي، باقتراع 8008 مهندسين لتهيئة 20 مهندسا عن الفروع سيتنافسون على 4 مراكز لعضوية مجلس النقابة، في حين يتنافس 72 مهندسا لاختيار 3 اعضاء لمجلس النقابة، ويتنافس 8 مرشحين لاختيار عضوين عن لجنة صندوق المتقاعدين وذلك في الانتخابات النقابية المقبلة.
تابع
الأكثر قراءة
جديد الملف الحكومي.. الحريري أبلغ برّي بهذا الأمر
Lebanon 24
جديد الملف الحكومي.. الحريري أبلغ برّي بهذا الأمر
13:32 | 2021-07-05
05/07/2021 01:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: يا أنا يا العلّية
Lebanon 24
باسيل: يا أنا يا العلّية
01:30 | 2021-07-06
06/07/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:57 | 2021-07-06
06/07/2021 02:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ هام من وزير الاتصالات بشأن الانترنت.. هذا ما قاله
Lebanon 24
تصريحٌ هام من وزير الاتصالات بشأن الانترنت.. هذا ما قاله
12:58 | 2021-07-05
05/07/2021 12:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
14:56 | 2021-07-05
05/07/2021 02:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:08 | 2021-07-06
"الكتائب": لرفع الحصانات عن كل المستدعين في ملف انفجار المرفأ
11:49 | 2021-07-06
عون بعد لقائه آل ثاني: أي خطوة تقوم بها قطر لمساعدتنا هي موضع ترحيب
11:18 | 2021-07-06
كرامي بعد لقائه دياب: آلية صرف الـ15 مليار ليرة لطرابلس ستكون قريبة
11:15 | 2021-07-06
"لبنان القوي": لتأليف حكومة برئاسة الحريري
11:13 | 2021-07-06
"عداد كورونا" في لبنان.. ما جديد الإصابات والوفيات؟
11:09 | 2021-07-06
دولة أوروبية تعلن استعدادها دعم لبنان.. من هي؟
فيديو
كلبٌ يخضع لاختبار قاسٍ قبل الانضمام إلى القوات العسكرية! (فيديو)
Lebanon 24
كلبٌ يخضع لاختبار قاسٍ قبل الانضمام إلى القوات العسكرية! (فيديو)
08:00 | 2021-07-06
06/07/2021 19:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
08:11 | 2021-07-05
06/07/2021 19:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
06/07/2021 19:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact