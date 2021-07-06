لحوم فاسدة في هذا المطعم... اليكم التفاصيل (صور)

قام فريق الرقابة الصحية وسلامة الغذاء في بلدية الغبيري بإقفال مطعم مشاوي وفلافل في منطقة الجناح بسبب عدم إستيفائه للشروط الصحية وسلامة الغذاء وبسبب وجود لحوم فاسدة وذلك بعد عدة متابعات وإنذارات.