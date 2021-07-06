لبنان

لحوم فاسدة في هذا المطعم... اليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
06-07-2021 | 14:19
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قام فريق الرقابة الصحية وسلامة الغذاء في بلدية الغبيري بإقفال مطعم مشاوي وفلافل في منطقة الجناح بسبب عدم إستيفائه للشروط الصحية وسلامة الغذاء وبسبب وجود لحوم فاسدة وذلك بعد عدة متابعات وإنذارات.
 
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الغبيري

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