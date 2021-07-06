لبنان

نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية تطالب بتطبيق السلسلة في المستشفيات

Lebanon 24
06-07-2021 | 09:07
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قالت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، في بيان: "في ظل الكلام عن وصول موجة جديدة من فيروس كورونا ("دلتا")، هذا الامر يضعنا من جديد كموظفين في المستشفيات الحكومية أمام مسؤولية اكثر جدية لحماية مجتمعنا ووطننا من تبعات هذا الفيروس، لكن هذه المرة الظروف أصعب من الناحية الاقتصادية والمالية فلا رواتب تقبض بوقتها، وهناك تراكم لأشهر ولا قدرة مالية لتوفير المحروقات اذ وجدت لغلائها، والمواد الغذائية اصبحت بأسعار خيالية، والدواء وحليب الاطفال مفقودان من الاسواق والحبل على الجرار".

وتابعت: "لذا تطالب الهيئة الدولة بكل مكوناتها بـ:
اولا: تطبيق سلسلة الرتب والرواتب في المستشقيات التي لم تنفذ المرسوم لغاية الان وندعم التحركات المطلبية التي يقوم بها موظفو "مستشفى الشحار الغربي" و"مستشفى البوار" الحكوميين.

ثانيا: اسراع لجنة الصحة النيابية في اقتراح قانون اعادتنا الى كنف الادارة العامة قبل اقراره بالهيئة العامة للمجلس النيابي.

ثالثا: ضرورة دعم الموظف في المستشفى الحكومي عبر إعطائه زيادة بدل غلاء معيشة وزيادة بدل النقل لكي يتناسب مع الغلاء وارتفاع الاسعار جنونيا.

رابعا: دفع مساهمات مالية عاجلة لحل ازمة الرواتب المتراكمة والمستحقات المالية المتأخرة".

واعتبرت "هذا البيان - النداء الصرخة الأخيرة قبل انهيار القطاع الصحي العام، فهل من يسمع؟".
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