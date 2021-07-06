هذه الفئة من اللبنانيين لن تنتظر بعد اليوم عند محطات الوقود (صورة)

أصدرت ادارة محطات "كورال" في لبنان بيانا طلبت فيه من كل المحطات التابعة لها تعبئة البنزين للقضاة والأطباء عند وصولهم مباشرة، وبالتالي اعفائفهم من مشقة الانتظار ضمن الطوابير الطويلة.