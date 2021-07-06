لبنان

هذه الفئة من اللبنانيين لن تنتظر بعد اليوم عند محطات الوقود (صورة)

Lebanon 24
06-07-2021 | 15:21
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أصدرت ادارة محطات "كورال" في لبنان بيانا طلبت فيه من كل المحطات التابعة لها  تعبئة البنزين للقضاة والأطباء عند وصولهم مباشرة، وبالتالي اعفائفهم من مشقة الانتظار ضمن الطوابير الطويلة.
 
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