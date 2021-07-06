الحريري استقبل السفير المصري وبحثا في التطورات محليا واقليميا

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في بيت الوسط سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي، في حضور المستشار باسم الشاب وعرض معه آخر التطورات والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.