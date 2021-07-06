لبنان

غالونات بنزين وأسلحة وجعب عسكرية.. هذا ما عُثر عليه في مخيم للنازحين

Lebanon 24
06-07-2021 | 09:39
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دهمت دورية تابعة لامن الدولة - مكتب البقاع الغربي، بعد تعقب حثيث ورصد دقيق وتثبت من المعلومات، أحد مخيمات النازحين السوريين في بلدة المرج، حيث ضبطت حوالي 1000 ليتر من مادة البنزين معبأة بغالونات سعة 9 ليتر يتم بيعها في السوق السوداء ب 80000 الف ليرة لبنانية للغالون الواحد. وخلال المداهمة ضبطت كمية من الأسلحة الحربية واجهزة اتصال لاسلكية وفلاشات ميموري واجهزة كمبيوتر وجعب عسكرية. تم توقيف أصحاب المضبوطات وأودعواالقضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.
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