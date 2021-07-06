لبنان

عكر استقبلت وزير الدفاع الإيرلندي

Lebanon 24
06-07-2021 | 09:42
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إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وزير الخارجية ووزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني والوفد المرافق بحضورالسفيرالإيرلندي في لبنان شون أوريغان والقنصل الفخري لإيرلندا في لبنان جورج سيام. 
اللقاء جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير آليات التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى أوضاع القوات الإيرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل. وتطرق البحث الى الأوضاع في لبنان سياسيأ وإقتصادياً وإجتماعياً في ظل الأزمة الراهنة، لا سيما دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في ضؤ مؤتمر دعم الجيش الذي عقد مؤخراً، وكيفية مساعدة لبنان للخروج أزمته.
الوزيرة عكر نوهت بالعلاقات المميزة بين لبنان وإيرلندا، وأكدت على أهمية دعم الجيش والأجهزة الأمنية لما تشكله من عامل إستقرار في ظل الأزمة الإقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان. 
الوزيرالإيرلندي أعرب عن إستعداد بلاده لدعم لبنان لا سيما القوات المسلحة اللبنانية، متمنياً تشكيل حكومة في أسرع وقت من أجل تنفيذ الإصلاحات وإيجاد حلول سريعة للأزمة الراهنة.
وفي الختام جرى تبادل الهدايا التذكارية ولبى الوزيرالإيرلندي دعوة الوزيرة عكر الى مأدبة غداء أقامتها على شرفه
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