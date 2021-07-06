الجيش افتتح ورشة عمل حول إنشاء وحدة حماية الممتلكات الثقافية في المؤسسة العسكرية

أعلن الجيش اللبناني عبر "تويتر" "‏افتتاح ورشة عمل حول إنشاء وحدة حماية الممتلكات الثقافية في ‎الجيش اللبناني، بهدف التدخل في حال نشوب نزاع وحصول كوارث لصالح فوج الأشغال المستقل، وبمشاركة جمعية بلادي وذلك في أوتيل راديسون بلو - فردان.