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لبنان
الجيش افتتح ورشة عمل حول إنشاء وحدة حماية الممتلكات الثقافية في المؤسسة العسكرية
Lebanon 24
06-07-2021
|
10:09
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أعلن الجيش اللبناني عبر "تويتر" "افتتاح ورشة عمل حول إنشاء وحدة حماية الممتلكات الثقافية في الجيش اللبناني، بهدف التدخل في حال نشوب نزاع وحصول كوارث لصالح فوج الأشغال المستقل، وبمشاركة جمعية بلادي وذلك في أوتيل راديسون بلو - فردان.
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