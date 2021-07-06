وزير خارجية قطر يصل الى بيروت





وصل منذ قليل الى مطار رفيق الحريري الدولي وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وكان في استقباله نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وسفير قطر في لبنان محمد حسن الجابر.

واستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، آل ثاني والوفد المرافق، في حضور سفير قطر محمد حسن جابر الجابر.كذلك، من الفترض أن يلتقي االرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ، وذلك في إطار مساعي قطر للمساعدة في حلحلة الأزمة الحكومية اللبنانية.يذكر انه في شباط الماضي حثّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأطراف السياسية في لبنان على تغليب المصلحة الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي زار قطر وقتئذ.ونقلت وكالة الأنباء القطرية حينئذ أنه جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الحريري أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة في لبنان.كما دعا أمير قطر، خلال لقائه في الدوحة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.