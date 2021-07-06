قائد الجيش استقبل السفيرة الاميركية لدى لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون وزير الخارجية والدفاع والنائب في البرلمان الايرلندي السيد Simon COVENEY على رأس وفد مرافق، ثم السفيرة الأميركية السيدة Dorothy SHEA. كما استقبل قائد مدرسة الحرب الفرنسية العميد VIGILANT Jean Marc على رأس وفد مرافق.