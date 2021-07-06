لبنان

دولة أوروبية تعلن استعدادها دعم لبنان.. من هي؟

Lebanon 24
06-07-2021 | 18:09
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استقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وزير الخارجية وزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني والوفد المرافق، بحضور السفيرالإيرلندي شون أوريغان والقنصل الفخري لإيرلندا في لبنان جورج سيام.

وأعلن المكتب الإعلامي للوزيرة عكر أن "اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير آليات التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى أوضاع القوات الإيرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل. كما بحث في الأوضاع في لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في ظل الأزمة الراهنة، لا سيما دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في ضوء مؤتمر دعم الجيش الذي عقد أخيرا، وكيفية مساعدة لبنان للخروج من أزمته".

عكر
 
ونوهت عكر بـ"العلاقات المميزة بين لبنان وإيرلندا"، مؤكدة "أهمية دعم الجيش والأجهزة الأمنية لما تشكله من عامل استقرار، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان".

كوفني
وأعرب الوزيرالإيرلندي عن "استعداد بلاده لدعم لبنان، لا سيما القوات المسلحة اللبنانية"، متمنيا "تشكيل حكومة في أسرع وقت من أجل تنفيذ الإصلاحات وإيجاد حلول سريعة للأزمة الراهنة".

وفي الختام، جرى تبادل الهدايا التذكارية ولبى الوزيرالإيرلندي دعوة عكر إلى مأدبة غداء أقامتها على شرفه.
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