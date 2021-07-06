لبنان

كرامي بعد لقائه دياب: آلية صرف الـ15 مليار ليرة لطرابلس ستكون قريبة

Lebanon 24
06-07-2021 | 11:18
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في السرايا الحكومية، النائب فيصل كرامي.

وبعد اللقاء، قال كرامي: "بعد الاجتماع الأخير في مدينة طرابلس، الذي حمل عنوانا اقتصاديا واجتماعيا، حملنا إلى دولة الرئيس دياب هموم طرابلس من بلدية ومرفأ ومالية وضمان، وكنا قد قررنا أن الخدمات الأساسية من طحين وبنزين ومازوت وأدوية ممنوع أن تنقطع عن طرابلس. لذلك، جئنا لكي نؤكد هذا الأمر ولنتساعد مع الرئيس دياب على تأمين المواد الأساسية، وخصوصا بعد معاناة المواطنين الكبيرة، ليس في طرابلس فقط إنما في كل لبنان، ولكن طرابلس بدأت تعاني أكثر من غيرها من المناطق".

أضاف: "لذلك، علينا وضع الحلول السريعة لإنقاذ لبنان وطرابلس. كان قد أقر مبلغ 15 مليار ليرة بعد حادثة بلدية طرابلس منذ مدة، وجئنا اليوم لنتابع هذا الأمر ووجدنا أن دولة الرئيس تابع الموضوع وتم إقراره، وآلية الصرف ستكون قريبة، بالتعاون مع بلدية طرابلس. لا يمكن حل الأزمة اللبنانية، إلا من خلال تشكيل حكومة سريعا يرضى عنها الناس والمجتمع الدولي".
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