جنبلاط أبرق إلى الرئيس الصيني مهنئاً بالذكرى الـ100 لتأسيس "الشيوعي الصيني"

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، مهنئا بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.وجاء في نص البرقية: "في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أتقدم منكم باسمي وباسم مجلس قيادة الحزب بالتهنئة في هذه المناسبة المهمة التي توجت عقودا من النضال وبالتضحيات الكبيرة التي قدمها حزبكم لتأسيس الجمهورية.لقد تمكن الحزب الشيوعي الصيني وشعب الصين من تحقيق العديد من الانتصارات بفضل التخطيط والتوجيه والمشاركة لجميع فئات الشعب وبالتمسك بالاستراتيجية الإشتراكية الحديثة التي تحفظ خصوصية الشعب الصيني.إن الإصلاح والانفتاح المرتبط بواقع الصين وخصائص العصر وبالاستناد إلى المخزون الهائل لقدرة الشعب وإدارة حزبكم الصديق لكل هذه المراحل هو الذي ساهم في تبوؤ الصين الموقع الدولي المهم الذي يرتكز على الإسهامات الجديدة في التنمية البشرية، بديلا عن الحروب الاستعمارية التي تلف العالم بأسره.إن تحقق هذا الواقع الجديد سيؤدي برأينا إلى تعاظم دور الصين يوما بعد يوم، كما يؤدي إلى نهضة صينية أصبحت محققة.نتطلع إلى تقوية العلاقات بين شعبينا وبلدينا. كما نتطلع إلى تعميق التعاون بين حزبينا لما يؤدي إلى تعزيز السلام والتقدم والرفاهية لشعوب العالم بأسره".