وقفة لاهالي القياعة - صيدا احتجاجاً على تقنين المولدات وتردي الاوضاع المعيشية

نفذ اهالي منطقة القياعة في صيدا وقفة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والتقنين المزدوج في الكهرباء والمولدات.

ولفت الاهالي الى ان "اصحاب المولدات في المنطقة يعتمدون تقنينا قاسيا ويطفئون مولداتهم لساعات طويلة بحجة عدم توافر المازوت، وكذلك عدم التزامهم بالتسعيرة التي حددتها بلدية صيدا بحجة شراء المازوت من السوق السوداء".

وطالب المعتصمون "بلدية صيدا بضبط هذا الموضوع والزام اصحاب المولدات بالتسعيرة وعدم اعتماد هذا التقنين القاسي، لان الوضع لم يعد يحتمل، خصوصا لاصحاب المحال التجارية في المنطقة وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة مع ما يترتب عليه من خسائر في البضاعة".