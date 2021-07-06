لبنان

وفد سوداني يزور مرفأ بيروت

Lebanon 24
06-07-2021 | 13:22
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وصل نائب وزير الخارجية في جمهورية جنوب السودان دانغ دو دانغ مالك، على رأس وفد دببلوماسي وإداري للمشاركة في احتفال تنظمه قنصلية جنوب السودان في العيد الوطني العاشر لبلادها بعد غد الخميس في الكورال بيتش - بيروت.

وجال مالك والوفد المرافق، إضافة إلى قنصل عام جنوب السودان في لبنان علي مرعي ووفد من القنصلية، قبل ظهر اليوم في وسط بيروت، وكانت مناسبة للإطلاع على أضرار انفجار مرفأ بيروت.

كما توقف والوفد المرافق أمام تمثال الشهداء وضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقرأ الفاتحة عن روحه وسائر الشهداء.
 
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