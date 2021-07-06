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لبنان
إنقاذ 3 اشخاص من الغرق عند شاطئ الغازية
Lebanon 24
06-07-2021
|
13:45
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قامت فرق الاسعاف في جمعية "الرسالة للاسعاف الصحي" - الغازية، بإنقاذ 3 أشخاص من الغرق عند شاطئ الغازية، احدهم بحالة خطرة تم نقله إلى مستشفى الراعي.
ويتم البحث عن شخص آخر مازال مفقوداً، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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