إنقاذ 3 اشخاص من الغرق عند شاطئ الغازية

قامت فرق الاسعاف في جمعية "الرسالة للاسعاف الصحي" - الغازية، بإنقاذ 3 أشخاص من الغرق عند شاطئ الغازية، احدهم بحالة خطرة تم نقله إلى مستشفى الراعي.

ويتم البحث عن شخص آخر مازال مفقوداً، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".