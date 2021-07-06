مدرسة رسمية تتعرض للكسر والخلع

تعرضت مدرسة سير الرسمية المختلطة للكسر والخلع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد حضر إلى المدرسة عناصر من قوى الأمن الداخلي لمعاينة المكان، كما حضرت عناصر من الأدلة الجنائية للمعاينة وعملت على رفع البصمات لتحديد الفاعلين .