في طرابلس.. إطلاق نار بسبب "حليب أطفال"

أقدم أحد الاشخاص على اطلاق النار في الهواء امام احدى الصيدليات في طرابلس عند اشارة عزمي، وذلك لعدم توفر الحليب لطفله الرضيع، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.