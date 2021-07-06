جان العلية إلى "معاليه": لا أنا ولا إنت...الوطن والدستور والقانون

غرد المدير العام لدائرة المناقصات جان العلّيّة عبر "تويتر قائلًا: "بكل احترام؛ لا معاليه ولا جان العلية؛

الوطن والدستور والقانون؛

الباقي جزئيات تبخرت واضمحلت واندثرت؛ من المؤسف أن البعض لا زال يراها موجودة؛ ويعول عليها للطعن بادارة مستقلة كفوءة محايدة؛ بدل أن يفكر بتأمين مستلزمات الحياة للناس بلا إذلال؛ نتيجة نهج نهم الحصص".

وكان "لبنان 24" أشار إلى أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يقود معركة شرسة ضد "قانون الشراء العام" الذي اقره مجلس النواب، ليس لوجود مخالفات فيه، بعدما اشبع درسا لاشهر طويلة، واعتبرت الاراء ومن بينها رأي سفير الاتحاد الاوروبي، انه أحد أبرز القوانين الإصلاحية التي يدفع باتجاهها المجتمع الدولي منذ فترة إلى جانب القوانين المرتبطة بإصلاح قطاع الكهرباء واستقلالية السلطة القضائية.



اعتراض باسيل المعلن على آلية التعيين التي اقترحها القانون، يخفي في باطنه "تصفية حساب" مع العلّيّة، المناط به، وفق القانون الجديد، ترؤس هيئة الشراء العام خلال الفترة الانتقاليّة.