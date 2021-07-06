لبنان

"الأحرار": لن ننسى شهداء 7 تموز وهنا تكمن العبرة

Lebanon 24
06-07-2021 | 15:32
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رأت أمانة الاعلام في حزب الوطنيين الأحرار في بيان، أن "7 تموز ما هي الا ذكرى أليمة، تمر في ذاكرتنا وتعيش معنا، وتأكل يوميًّا من أطباقنا. ولم ننس... وكيف ننسى رفاقا لنا واجهوا ببطولة ورجولة على كل جبهات القتال، من عيون السيمان الى تل الزعتر، من عين الرمانة إلى كفرشيما وصولًا إلى شكا، فكانوا أبطالها وإذا بهم يقتلون أمام بيوتهم أو على أسرتهم في المستشفيات أو يرمون من طوابق عليا"...

وتابع البيان: "انها سخرية القدر... لم ننس وكيف ننسى شهداءنا في الصفرا، طبرجا، أدما وكفرياسين"؟...
 
ورأى أن "القتل لا يجلب الا القتل... العبرة في ممارسة لغة الحوار وليس لغة القتال. هكذا علمنا الرئيس المؤسس وسنبقى على هذه التعاليم ثابتين، كما فعل الرئيس الشهيد داني ومن ثم الرئيس دوري. والعبرة اليوم في التلاقي حول فكرة تحرير لبنان من كل الاحتلالات العسكرية والمافياوية الفاسدة التي أغرقت لبنان بالديون وحطمت قطاعات وفجرت عاصمته... وفي الحفاظ على مكتسبات صنعت من لبنان عاصمة للعلم والثقافة... والتنازل عن مكاسب واهية لا تشبع بطونا فارغة ولا تملأ جيوبًا فارغة. والعبرة اليوم في التعاضد بين كل مكونات المجتمع بعيدًا من الأنانية والتفرد".

وختم البيان: "كلنا أمل في أن تكون ذكرى 7 تموز بابًا نعبر منه جميعًا إلى مستقبل مشع للبنان جديد كما نتمناه للأجيال المقبلة، واعدين شهداءنا الأبطال إكمال المسيرة حفاظًا على ذكراهم وصونا للبنان الأزلي الأبدي السرمدي".

وأرفق البيان بهاشتاغ :# تنذكر - وما - تنعاد
المصدر: الوكالة الوطنية
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