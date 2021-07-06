لبنان

عبد الصمد بحثت مع عز الدين وموكيو في شؤون التغذية والطفولة

Lebanon 24
06-07-2021 | 15:37
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التقت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في مكتبها في الوزارة، وزيرة التنمية الإدارية السابقة الدكتورة عناية عز الدين ومديرة مكتب اليونيسيف في بيروت، يوكي موكيو، ترافقها مسؤولة الإعلام والتواصل، بلانش باز.

وبحثت المجتمعات في "تعزيز التعاون الإعلامي على صعيد الشؤون المتعلقة بالطفولة والتغذية على أن تطلق حملة وطنية قريبًا في هذا الشأن يواكبها الإعلام.
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