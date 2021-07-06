هل من إصابات بالمتحور دلتا في مستشفى بعلبك الحكومي؟

نفى مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن استقبال المستشفى حالة متحور كورونا "دلتا"، مؤكدًا في بيان أن "هذا الخبر عار من الصحة".



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