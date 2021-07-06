مجهولون يخطفون رجل أعمال في تعلبايا

قام مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع سوداء، بخطف رجل الأعمال فراس أبو حمدان من أمام منزله في تعلبايا.



وترافقت عملية الخطف مع إطلاق نار كثيف.

إثر ذلك، عمد بعض المحتجين إلى قطع طريق تعلبايا قبالة أفران جورج في الاتجاهين.